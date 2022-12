“Sport&Prevenzione” | il ruolo della vaccinazione per un sistema immunitario allenato e sempre in forma SEGUI LA DIRETTA domani alle 11

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dai dati riportati nell’Annuario Statistico Italiano 2021, si osserva che, nel 2020, il 36,6%popolazione pratica almeno uno sport, il 27,1% lo fa in maniera continuativa e il 9,5% saltuariamente. Praticare sport in modo continuativo è, tendenzialmente, un’attività giovanile: caratterizza il 58,0%fascia 6-10 anni, il 60,6% di quella 11-14 e il 50,1% dei 15-17enni, con valori più alti tra i maschi. L’abitudine a fare sport si riduce con il crescere dell’età, mentre aumenta la quota di chi pratica qualche attività fisica che raggiunge il suo valore più alto nella fascia di età 60-74 anni (36,4% dei 60-64enni e 37,3% dei 65-74enni), per poi ridursi nelle classi successive. Si evidenzia una differenza di genere rispetto alla pratica sportiva: il 32,3% degli uomini fa sport in modo continuativo e il 10,4% saltuariamente, mentre ...