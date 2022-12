Spazioporto | assegnato l' appalto per il primo in Italia

In particolare, loavrà una funzione anche nella gestione dei satelliti. 'Grazie ai ...IL BANDO DA 120 MILIONI DI EURO I lavori complessivi per l'infrastruttura ammontano per 120 ...Il suborbitale (non a caso i decreti che fanno di Grottaglie il primonazionale sono stati emanati dal MIT) e l'orbitale rappresentano difatti l'evoluzione ormai prossima delle forme di ...Nel 2023 le prime sperimentazioni sui voli suborbitali italiani che avranno come base di lancio lo spazioporto di Grottaglie-Taranto ...Ieri 13 Dicembre 2022 l'aeroporto di Taranto Grottaglie si è aggiudicato il bando per la realizzazione dell’infrastruttura e delle aree di volo per lo spazioporto, che comprende anche un hangar polifu ...