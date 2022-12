Soumahoro | scandalo senza fine | sequestrati 650mila euro ai familiari

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic – Aboubakare la cooperativa gestita dai suoihanno un’altra tegola addosso: non solo Karibu viene interdetta dal trattare con la pubblica amministrazione per un anno, ma vengono loroquasi, frutto “del profitto del reato”, come si legge nel provvedimento avviato dalla procura locale., la coop gestita daiinterdetta e denaro sequestrato La procura di Latina ha applicato una misura cautelare interdittiva nei confronti della cooperativa gestita daidi. Il Cda non potrà, per un anno, contrattare con la pubblica amministrazione, né esercitare nello stesso periodo imprese e uffici direttivi di persone giuridiche. Inoltre, è stato applicato il ...