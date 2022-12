Soumahoro | blitz alla coop di famiglia | interdetto il cda e sequestri per oltre 650mila euro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Misure interdittive per i componenti del cda dellaKaribu eper. Questa mattina, 15 dicembre, la Guardia di Finanza di Latina con l'ausilio della Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di applicazione di misure cautelari interdittive del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno. Il sequestro preventivo ai fini della confisca è di 639milanei confronti di un indagato e di 13mila nei confronti di altri due. LaKaribu è gestita da Marie Therese Mukamitsindo, suocera del parlamentare Aboubakar. Come detto, il provvedimento è stato eseguito dal Nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di finanza di Latina, in ...

