Sommella | Mi auguro che lo scudetto lo possa vincere il Napoli | ma sappiamo tutti che è troppo presto

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Marco,procuratore sportivo,è intervenuto a Radio Crc,nel corso di "Si Gonfia la Rete",ecco le sue parole : " Dopo tanti anni di attivitàil premio come miglior procuratore mi fa capire che qualcosa di buono è stato fatto. Immobile presidente? Potrebbe essere una bella favola, una di quelle bandiere che mancano nel calcio da tempo. C’è tempo per pensare a queste cose, basti pensare che uno come Giroud fa ancora la differenza. L’altro giorno sentivo Inzaghi che diceva ‘a me hanno fatto smettere’ però a 39 anni faceva ancora gol. La Francia ha fatto due finali, l’Italia non ha fatto due Mondiali però ha vinto l’Europeo, purè girata male. La Lazio gioca bene, ha fatto acquisti giusti e può giocarsi un posto in Champions. Sarri ha bisogno di tempo,sa, per trasmettere le sue idee di gioco. ...

