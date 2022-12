Soleil Sorge viene nominata al GF Vip | la reazione di Luca Onestini è da ridere

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip è stata improvvisamente tirata in ballo. In quel momento era presente anche, il quale è apparso piuttosto imbarazzato nel momento in cui è saltato fuori l’argomento. Gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di immortalare la scena. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.in imbarazzo al GF Vip perché spunta il nome diDurante una chiacchierata, Edoardo Donnamaria ha tirato in balloal GF Vip. Lui, Charlie Gnocchi estavano parlando di alcune coppie famose e il volto di Forum non ha potuto fare a meno di nominaree ...