“So che ci sarai sempre” Lo struggente post di Pardo per la scomparsa della madre

Autoblog

E socisempre'. Con queste parole il giornalista sportivo ha dunque annunciato la scomparsa della madre. Nel post, anche la foto di loro due sereni e sorridenti anche se, come spiegato ...... "Sei esempre il nostro Superman e sei, ovviamente, molto molto di più. Brindiamo alla scia luminosahai lasciato dietro di te". LA NUOVA ERA DC James Gunn ha annunciato qualche giorno fa ... Vivavoce per Auto Bluetooth: SUPER occasione su Amazon Sapevamo tutti che la Francia era più forte. Quel che non sapevamo è che il Marocco non era - dunque non è - solo difesa ad oltranza e contropiede sporadico. Come pochi immaginavano - non io per esemp ...Il futuro di Luis Alberto è un tema abbastanza discusso nell’ultimo periodo, soprattutto con l’avvicinarsi della sessione di mercato. Al centro dei dibattiti, il ...