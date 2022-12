Snowboard | Cdm | Fischnaller terzo nel gigante parallelo di Carezza

(Di giovedì 15 dicembre 2022), 15 dic. - (Adnkronos) - Rolandha terminato alposto ildi Coppa del mondo maschile di(Bz). Il 42enne alpino altoatesino, dopo il miglior tempo nelle qualifiche, ha sconfitto in una small final fratricida, il compagno di squadra Maurizio Bormolini, quarto al traguardo. Persi è trattato del 45esimo podio in carriera sul massimo circuito, che giunge a distanza di quasi ventuno anni dalposto nello slalomdi Berchtesgaden. La big final è stata vinta dall'austriaco Andreas Prommeger, davanti allo svizzero Dario Caviezel. “Vuol dire tantissimo per me tornare sul podio qui a– ha raccontato ...

Sbarca a Cervinia la Coppa del mondo di snowboardcross, per il secondo appuntamento stagionale fissato per venerdì 16, con qualifiche previste venerdì 15 dicembre. L'appuntamento della Valtournenche ...Sono quattro gli azzurri convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile Coppa del Mondo Valentino Mori, in vista della tappa dia Copper Mountain per la Coppa del mondo di slopestyle . Si tratta di Leonardo Donaggio, Renè Monteleone, Miro Tabanelli e Moritz Happacher. Il programma prevede le qualificazioni del Big ...