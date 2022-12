(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il mercato dell'elettronica consumer è in calo, e in tempi di incertezza economica le aziende stanno puntando su dispositivi pensati per resistere alla sfida del tempo. Ma è davvero così? Proviamo a capirlo analizzando i prodotti da ricordare e quelli da dimenticare dell'anno...

la Repubblica

Accessori per la casa, braccialetti, shopper bag,, sacchetti per le bomboniere, coprisella ... borse, portafogli, astucci, custodie pere tablet, cuscini, grembiuli, tovagliette, ......e le funzioni del nuovodi Apple (ma pure di iPad e altri prodotti) potrebbe essere l'Europa, che Cupertino lo voglia oppure no. Bruxelles, infatti, ha imposto ai produttori di... Smartphone, gadget, tv, elettrodomestici: il 2022 della tecnologia nello speciale di Italian Tech in edicola Il mercato dell'elettronica consumer è in calo, e in tempi di incertezza economica le aziende stanno puntando su prodotti pensati per resistere ...Cosa impacchettiamo sotto l’albero E cosa desideriamo ricevere Il 67% degli Italiani ama fare i regali di Natale, secondo una ricerca di Kingston Technology. Ma cosa regaliamo I gadget hi-tech sono ...