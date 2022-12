Sigarette elettroniche Justfog | 3 modelli a confronto

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il settore delleè in costante e forte crescita sia in Italia che nel resto del mondo, come si può intuire dall’enorme numero di dispositivi disponibili negli shop online; ma a prescindere dal mercato di riferimento, i brand più grossi sono sempre quelli cinesi. La patria dello svapo è infatti proprio la Cina, che a Shenzhen ospita il centro nevralgico mondiale della produzione di dispositivi vaporizzanti. Uno dei marchi che ha avuto più successo negli anni e che distribuisce i propri prodotti in tutti e 5 i continenti è, e oggi parliamo dei suoi device. Fog 1: il kit All in One pratico ed elegante Una menzione particolare va attribuita senza dubbio al modello Fog 1, una sigaretta elettronica all in one (AIO) che vanta peculiarità davvero speciali, come confermato dalle recensioni degli utenti sui ...