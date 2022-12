Sì | siamo proprio bamboccioni | Ma c’è anche chi fa peggio | uno sguardo all’Europa

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In Italia, si sa, i giovani fanno fatica a lasciare il nido della propria casa. In Europa, però, non è che vada molto meglio: ecco i dati Non è facile, al giorno d’oggi, lasciare la propria casa e farsi una propria vita, in autonomia e lontani dalla famiglia. Da un lato, la cultura italiana porta le famiglie ad essere molto presenti nella vita dei figli, trattenendoli quasi a sé. Dall’altro lato, poi, la situazione economica non è affatto positiva: andare a vivere da soli costa sempre di più e gli stipendi non aumentano di conseguenza. Giovani in Italia (www.periodicoitaliano.it)Se, fino a trent’anni fa, appena ci si diplomava si lasciava casa, con un lavoro stabile e una situazione economica chiara, oggi invecedopo la laurea molti giovani si trovano a dover vivere ancora a casa dei propri genitori a causa di entrate economiche a singhiozzo, che ...