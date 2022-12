Short track | la Coppa del Mondo resta in Kazakistan L’Italia vuole chiudere il 2022 positivamente

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Quarto ed ultimo appuntamento dell’anno per ladeldi. Come la settimana precedente sinuovamente inad Almaty esi presenta con le stesse ambizioni dell’ultimo weekend, in cui è mancato davvero solo il podio ad una squadra azzurra che si è ben comportata. La doppia prova dei 500 metri stuzzica molto Pietro Sighel, finora sempre in finale quando ha corso nella distanza più breve, con anche due podi a Calgary e Salt Lake City. Ad Almaty lo scorso weekend è arrivato un quarto posto, ma l’altoatesino ha dimostrato nuovamente di essere veramente tra i migliori della specialità. Inoltre il trentino può anche puntare a vincere ladi specialità e lancia la sua sfida al padrone di casa Denis Nikisha e al ...

... Campo Carlo Magno ospiterà il fondo mentre la Val di Rabbi il biathlon, a Pellizzano gareggeranno i ragazzi del salto e della combinata nordica, a Pinè sarà di scena loe la velocità ...In quegli stessi anni ha introdotto in Italia la disciplina, oggi chiamata Flate diventata una specialità internazionale, con un suo Campionato Europeo e Mondiale, e praticata dai ...Si chiude con altri due quarti posti per l’Italia la terza e ultima giornata di Coppa del Mondo di short track di scena ad Almaty, in Kazakistan. Sul ghiaccio dell’Halyk Arena la Nazionale tricolore n ...> Si chiude con altri due quarti posti per l’Italia la terza e ultima giornata di Coppa del Mondo di short track di scena ad Almaty, in Kazakistan. Sul ghiaccio dell’Halyk Arena la Nazionale tricolore ...