Sfiduciato il governo del premier slovacco Eduard Heger

Agenzia ANSA

Il governo slovacco del premier Eduard Heger è caduto. Dopo aspre dispute, 78 deputati dei 150 presenti oggi in aula hanno votato la sfiducia. Per far cadere il governo, l'opposizione aveva bisogno di 76 voti. L'esecutivo continuerà ad operare con poteri limitati. Con molta probabilità si procederà verso le elezioni anticipate. 15 dicembre 2022