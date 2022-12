(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sulladell'incontro "di routine" all'con il funzionario dei Servizi segreti Marco Mancini "haildi. Violare ildiporta a 24 anni di carcere". Lo ha affermato Matteo, ospite di 'Omnibus' su La7. "Lo scopriremo solo vivendo, ho un paio di idee", ha proseguito l'ex premier e di fronte ad un riferimento a Giuseppe Conte ha replicato: "chiamatelo e chiedetegli semplicemente perché ha detto che ha ricevuto quella carta quando era a palazzo Chigi e poi ha detto no, mi sono sbagliato. Anche i giornalisti non possono violare ildi. Hanno ilprofessionale, importante, che per ...

La Svolta

Leggi anche Intervista a Letizia Moratti: "Gallera è stato un disastro: priorità a salute,...e Moratti. Al partito degli "ex radicali" è rivolto quasi un appello di Majorino: " Sono ...di SandroLa Sgds multiservizi ci riprova. Pubblicato oggi il nuovo bando per la selezione del direttore ... Incorporando poi al suo interno anche imensa e farmacia comunale. Ultimo'ora: **Servizi: Renzi, 'su vicenda autogrill qualcuno ha violato il segreto di Stato'** "Non si pensa mai alla vita precaria delle persone costrette a vivere in un limbo senza diritti" - dal blog di Anna Maria Bianchi ...Continuano le polemiche sulle immagini dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini filmate da una "curiosa" prof indagata per false registrazioni ...