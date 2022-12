Serie A | slitta al 24 01 l’introduzione del fuorigioco semiautomatico

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La FIGC ha reso noti i tempi per l’utilizzo delnelle partite di campionato diA Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilverrà ufficialmente introdotto inA dal 24 gennaio. Un piccolo ritardo rispetto a quanto affermato inizialmente dal Presidente di Lega Lorenzo Casini. Sabato, a Lissone, ci sarà una riunione degli arbitri che si eserciteranno con la nuova tecnologia. La scelta definitiva per la data di partenza sarà condivisa da Lega e FIGC con la componente arbitrale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

