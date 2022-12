Scuola occupata | la preside manda tutti in Dad | “Obbligatorio tenere telecamere accese | in caso contrario studente assente”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Torna la Didattica a distanza, ma non per il Covid, per un'occupazione a. Secondo quanto segnala Firenze Today, una dirigente scolastica di un istituto scolastico del capoluogo toscano ha emanato una circolare in cui chiede agli alunni di tornare a seguire le lezioni, ma in modalità digitale. L'articolo .