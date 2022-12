(Di giovedì 15 dicembre 2022) In collaborazione con Sport e Salute S.p.a., con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il progetto è rivolto a tutte le classi didelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Lunedì 192022 dalle ore 16,00 alle ore 18,30 si svolgerà unministeriale di Formazione nazionale per. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Il Basket e l'Atletica Leggera troveranno invece spazio ed attenzione nelle scuole dell'IC Bismantova grazie al complementare progetto "Junior" di "Sport Salute" tramite le rispettive ...Al secondo piano di Salaborsa, èladi italiano Penny Wirton di Bologna. I volontari offrono ai migranti lezioni gratuite di lingua italiana, di ogni livello, attraverso l'insegnamento ... Scuola attiva Kids per la primaria: il 19 dicembre webinar del Ministero per insegnanti e tutor Dalla Finlandia a Ponticelli: nessun viaggio ma una vera e propria sfida che riguarda la scuola, i giovani e le famiglie del quartiere di Napoli Est. Proprio al paese scandinavo si ispira un ...La lettera pastorale è un genere letterario utilizzato dai Vescovi per tracciare le linee programmatiche della pastorale diocesana. Mons Luigi Renna da febbraio Arcivescovo di Catania nel mese di sett ...