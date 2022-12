Sciopero generale venerdì 16 dicembre contro la Manovra | Rimettere al centro il lavoro

Articoli più letti Quali sono i sintomi dell'influenza australiana e come alleviarli di Marta Mussoil 16 dicembre: le città coinvolte e i servizi bloccati di Kevin Carboni Con ...1 Mazzate con Bambin Gesù - Violent Night Articoli più letti Quali sono i sintomi dell'influenza australiana e come alleviarli di Marta Mussoil 16 dicembre: le città coinvolte e i ...Maurizio Landini concluderà la manifestazione che si terrà a Roma, in piazza Madonna di Loreto, a partire dalle ore 10 A Perugia, in piazza Italia, alle ore 11, interverrà il segretario generale della ...Si è tenuto, oggi 14 dicembre, il XXII congresso FIOM CGIL Cremona, al termine del quale l’Assemblea Generale ha riconfermato Armando Generali Segretario Generale del sindacato di lavoratrici e lavora ...