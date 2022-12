Sciopero generale del 16 dicembre | dalle scuole ai trasporti | ai benzinai | le cose da sapere

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La giornata di venerdì 162022 sarà caratterizzata da numerosi disagi a causa dellonazionale indettoorganizzazioni sindacali Cgil e Uil. A scatenare la protesta è l’insoddisfazione nei confronti della legge di bilancio approvata dal governo e definita dai sindacati “iniqua socialmente, penalizzante per il mondo del lavoratore dipendente e mortificante per i precari in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”. Oltre ai, a rischio prestazioni e i servizi in tutti i settori lavorativi, inclusie il persona della scuola. Le modalità di astensione dal servizio varieranno da regione a regione. Venerdì sarà la volta di Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, provincia di Bolzano, Campania, Liguria, Toscana, Basilicata, Lombardia, Molise, Lazio e ...

Le segreterie regionali dei sindacati FILT - CGIL e UILTRASPORTI, in adesione ad unoregionale, hanno proclamato unodel personale del Gruppo FS Italiane con sede nella regione Emilia Romagna e di Trenitalia Tper dalle 9:00 alle 17:00 di venerdì 16 dicembre. ...... dalle 9 alle 17 del 16 dicembre, in adesione ad unoregionale. Per i treni Regionali, nel Lazio e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L'... Sciopero generale regionale per l'intera giornata del 16.12.2022 Sciopero generale del settore trasporti, possibili disagi venerdì 16 dicembre per chi viaggia con i trasporti pubblici. I dettagli ...ROMA- Circoleranno regolarmente le Frecce e gli altri treni a lunga percorrenza di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane con sede nella regione Lazio proclamato d ...