Sciopero del 16 dicembre | a che ora si fermano autobus e metro

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Contro la manovra di governo venerdì 16 a Roma scenderanno in piazza i sindacati. Per protestare contro la Legge di Bilancio varata dal governo, e che ha avuto il via libera da parte della Commissione Europea, Cgil e Uil si sono date appuntamento alle 10 in piazza della Madonna di Loreto, nelle vicinanze di Piazza Venezia. La Cisl, invece, si è chiamata fuori dallo. Possibili disagi attendono pendolari e automobilisti romani. A essere a rischio, infatti, saranno le linee di bus, tram epolitane che potranno subire rallentamenti o cancellazioni. A fermarsi saranno i lavoratori della rete Atac e Roma Tpl, dove l'adesione allo- secondo Atac - si attesta al 42,7 per cento per l'esercizio di superficie e del 16,2 per cento per l'esercizio dipolitane e ferrovie regionali. ...