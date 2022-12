Sciopero davanti alla Italtrans | la polizia carica i lavoratori

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Calcio. Idella cooperativa LaMeva, che operano nei magazzini delladi Calcio, sono statiti dalle forze dell’ordine nella giornata di giovedì, durante uno. Sono volate manganellate, come si vede nei video diffusi dal sindacato Usb: un uomo è stato colpito violentementetesta ed è stato portato via, sanguinante e in lacrime, da un’ambulanza. In assetto antisommossa, laha affrontato il gruppo didella cooperativa, che fin dalle prime ore del mattino stava scioperando per chiedere condizioni di lavoro migliori, buoni pasto, aumenti di livello e premi di risultato meglio distribuiti. Alcuni di loro sono saliti sul tetto dell’ingresso dell’azienda per appendere uno striscione. Rallentando le operazioni di carico ...

