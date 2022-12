Sci | ecco il super g sulla Saslong | favoriti e orari tv - Sport - Altri Sport - quotidiano net

il Resto del Carlino

Odermatt l'uomo da battere, Kilde ci proverà mentre gli italiani cercano riscatto: favoriti e orari tv del super g ...TEMI: impianti di risalita friuli neve fvg notizie friuli piste dafriuli piste dafvg stagione sciistica fvg Ultime Notizie Stagione invernale a pieno regime in Friuli,dove si può ... Sci al Corno alle Scale di Bologna: gli impianti riaprono, ecco quando Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ancora attesa per gli amanti della montagna, ma il comprensorio in provincia di Bologna fa sapere via social che potremo tornare a sciare dalla Vigilia ...