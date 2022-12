Sci alpino | Sofia Goggia è la donna da battere nel weekend di St Moritz | ma attenzione al meteo…

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo Levi, Killington, Lake Louise e Sestriere, la Coppa del Mondo di scifemminile si sposta a Sankt, in Svizzera, per uninteramente dedicato alla velocità. E quando si parla di velocità, il nome che viene in mente non può che essere quello di. L’azzurra si presenta come ladain vista quanto meno delle due discese libere previste per domani e dopodomani, con possibilità di fare bene anche nel superG di domenica.ha fatto segnare il secondo tempo nella prima prova cronometrata, per poi dominare la seconda, quella che spesso lascia qualche indicazione in più verso la gara. Sulla pista dell’Engadina, la bergamasca ha dato più di un secondo di distacco a tutte le avversarie nel secondo training, ...

Vincent Kriechmayr si è imposto nella prima discesa della Val Gardena , recupero di quella cancellata a Beaver Creek e valida per la Coppa del mondo di. L'austriaco 31enne, due ori ai Mondiali di Cortina e alla 13vittoria in carriera, ha chiuso in 1.25.44. Ancora un podio per lo svizzero Marco Odermatt , secondo in 1.25.55. Terzo l'...Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. L'austriaco si è imposto sulle nevi austriache con il tempo di 1:25.44, riuscendo a battere lo svizzero Marco Odermatt per 11 centesimi e il connazionale Matthias Mayer per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...SCI ALPINO - In una gara accorciata ed equilibratissima in Val Gardena, Kriechmayr trova la prima vittoria stagionale, negando per poco più di un decimo la gioi ...