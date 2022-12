«Schlein e Bonaccini | nuova svolta stessi nemici» | la scritta sul muro del circolo Pd della Bolognina

Quanto agli attuali candidati alla segreteria, Stefano, Ellye Paola De Micheli, 'stimo tutti e tre', dice Cuperlo, 'ma la sinistra in questi anni è stata opposizione nel partito, e ...Leggi anche Fdi imprendibile, è testa a testa nel Pd tra gli anti - Meloni: l'ultimo sondaggio Swg Fdi oltre il 30%, Pd in picchiata: la manovra di Meloni insufficiente per gli ...Elly Schlein non vede “il rischio scissione” nel Partito democratico. La deputata e candidata alla segreteria del Pd, nel corso di Agorà, talk show d’informazione in onda su Rai 3, prova a convincere ...Congresso Partito Democratico, ecco i primi sondaggi tra gli elettori Pd sulla sfida tra Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli.