Schifani | in Sicilia spenderemo tutti i fondi europei

(Di giovedì 15 dicembre 2022) caption id="attachment 330548" align="alignleft" width="150" Renato/captionPiù di 5.500 progetti finanziati, quattro miliardi e duecento milioni di euro di impegni di spesa, dei quali oltre due miliardi e seicento milioni già pagati e più di due miliardi certificati a Bruxelles, con previsioni in linea con il target previsto per il 2022. Sono alcuni tra i dati emersi al Comitato di sorveglianza del Po Fesr2014-2020, che si è tenuto oggi a Palermo, a Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regionena."Neanche un euro sarà restituito a Bruxelles - dice il presidente della Regione, Renato- mafino in fondo tutte le somme che l'esecutivo comunitario ha assegnato alla Regionena. E lo faremo superando le criticità, con progetti che ...

Italia Informa

E' questo il principio di continuità per ridurre i gap della. Il governoè impegnato nel raggiungimento di questi obiettivi e siamo convinti che alla fine metteremo in campo delle ...ribatte: "Capisco che nella nostra Isola ci siano logiche profondamente radicate, ma il ... Anche per laè giunto il momento di cambiare. Come è avvenuto in tutto il Paese, con le ... Schifani, aumenti Ita dopo protesta, Sicilia è serie B PALERMO - Il caro-voli e la mobilità aerea dei siciliani continua a essere l'argomento in agenda del presidente della Regione Sicilia Renato Schifano e di ...Serrato botta e risposta tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e Giovanni Scalia, l’amministratore delegato di Gesap. “Capisco che nella nostra Isola ci siano logiche profondamen ...