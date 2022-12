Scherma | la nazionale di fioretto in ritiro a Santa Venerina dal 19 al 23 dicembre

(Di giovedì 15 dicembre 2022), 15 dic. -(Adnkronos) - Sotto l'albero, per tutti gli appassionati siciliani di, una doppia sorpresa azzurra. Dal 19, infatti, laazzurra dimaschile e femminile del ct Stefano Cerioni si allenerà presso il Palazzetto di Linera a. Il Pala, già casa del ClubAcireale, ospiterà fino al 23il collegiale dei fiorettisti e delle fiorettiste per la prima volta. Il, per preparare al meglio i prossimi impegni internazionali dopo i grandi risultati di questo avvio di stagione di Coppa del Mondo, si è reso possibile grazie all'organizzazione coordinata dal Consigliere federale Sebastiano Manzoni e ...

La Svolta

...ed internazionale: l'A. S. D. FBC Finale Football Club 1908, l'Atletica Spezia Duferco, la Scuola di Kung Fu Touei Chou (Polisportiva del Finale), la Scuola diLeon Pancaldo (......è il fondatore dell'AccademiaLia che dal 2016 organizza corsi e allenamenti diper ...Janeiro (con il supporto della Fondazione Bambino Gesù di Roma) e è il Mental Coach della... Ultimo'ora: Scherma: la nazionale di fioretto in ritiro a Santa ... Santa Venerina, 15 dic. -(Adnkronos) - Sotto l albero, per tutti gli appassionati siciliani di scherma, una doppia sorpresa azzurra. Dal 19 dicembre, infatti, la Nazionale azzurra di ...VERONA - La trasferta in terra scaligera per gli atleti del club Gpg si conclude con un bellissimo secondo posto di Sami Regina nella categoria ragazze e con l'ottava posizione di ...