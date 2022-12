Schengen | Metsola | Bulgaria e Romania meritano l' accesso

Tiscali Notizie

Non ci sono ragioni giustificabili per non ammettere Bulgaria e Romania nello spazio". Cosi' la presidente del Parlamento europeo Roberta, in conferenza stampa al Consiglio europeo, ...Dopo l'uscita dalla sala di, si aprirà una discussione strategica sulle relazioni ...che 'alcune delegazioni' solleveranno il tema delle migrazioni e quello dell'allargamento dell'area'Nell'incontro con i leader ho portato un messaggio molto forte per conto del Parlamento europeo sulla promessa infranta che e' stata fatta 11 ...Durante l'ultimo Summit europeo del 2022 'L'Ucraina rimane in cima alla nostra agenda e continueremo a spingere per una decisione sul Price Cap ...