Scandalo Bruxelles | 60 europarlamentari nel mirino dei pm | “Gli italiani pagati dai servizi segreti del Marocco”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Una “rete” che lavora “per conto” dele del Qatar. Sarebbe stato questo il punto di partenza delle indagini che stanno travolgendoe, secondo quanto riporta la stampa greca, potrebbero arrivare a coinvolgere “60 eurodeputati”. L’inchiesta, secondo una ricostruzione di La Repubblica, sarebbe partita dagli accertamenti fatti dall’intelligence belga con l’assistenza deidi altri paesi europei sulle attività die Qatar. i principali referenti, secondo il quotidiano romano, sarebbero l’ex eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, compagno dell’ormai ex vicepresidente del parlamento europeo Eva Kaili, oltre al parlamentare europeo Andrea Cozzolino (eletto con il Partito democratico), di cui Giorgi è assistente. I tre avrebbero collaborato con imarocchini ...

Lo scenario sul presuntocorruzione in seno al Parlamento europeo legato al Qatar è oggettivamente molto ...del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo a. 'Le ...Al lavoro la procura federale diche indaga sulla presunta corruzione in merito alloche ha travolto il Parlamento europeo. Eva Kaili intanto verrà interrogata il 22 dicembre. Non sarebbe circoscritta solo ai ...Ci sarebbero i servizi segreti del Belgio e prima ancora quegli degli Emirati arabi dietro lo scandalo dei regali e del milione ... gli 007 sulle tracce di un centro di studi del Marocco a Bruxelles ...Le cronache di questi giorni sullo scandalo Qatargate portano alla luce due fatti apparentemente sconnessi ma ineluttabilmente legati fra loro: 1. la sinistra vive una delle crisi identitarie più prof ...