Scambio Bereszynski-Zanoli anche senza il ritorno di Contini | come cambiano le liste del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il tema calciomercato si fa sempre più caldo in questo periodo. Nelle scorse ore in particolare ilsi sta attivando per chiudere un affare con un altro club di Serie A: locon la Sampdoria tra. Calciomercato, lotrae il possibiledidalla Sampdoria La trattativa sarebbe addirittura in dirittura d’arrivo, ma non solo. Sempre con i blucerchiati si sta ragionando sul possibile rientro dal prestito di Nikita(prodotto del settore giovanile), visto che le condizioni fisiche di Sirigu non garantiscono, al momento, un secondo portiere affidabile al. Sull’ex Genoa si faranno comunque ...