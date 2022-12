Scaloni il ct che in Argentina nessuno voleva | nemmeno Maradona CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Oggi che l’è in finale al Mondiale in Qatar è facile osannare. Ma c’è stato un tempo in cui, inlocome commissario tecnico,. Il Corriere della Sera dedica aun pezzo a firma di Arianna Ravelli.è arrivato sulla panchina dell’nel 2018, dopo i Mondiali in Russia. Messi era “svuotato, incerto se continuare”. All’epoca: “45 milioni di commissari tecnici avevano alzato un sopracciglio, fatto una smorfia e condiviso le parole di Diego Armandoche si era chiesto se in Federazione «fossero impazziti»”.scontava due cose: innanzitutto “la mancanza di esperienza da allenatore di alto livello, ...