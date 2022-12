Sara Tommasi stuprata e costretta a girare un film porno | tutti assolti

Corriere dell'Umbria

, tutti assolti I giudici della terza sezione penale del tribunale di Salerno, nel pomeriggio di ieri, hanno decretato l'assoluzione di tutti gli imputati, anche di Federico De Vincenzo (...Il tribunale di Salerno ha assolto in primo grado quattro uomini accusati dalla showgirldi averla stuprata nel settembre 2012.... Terni, Sara Tommasi diventa opinionista in tivù con Marco Oliva Non c’è stata alcuna violenza sessuale nei confronti della starlette Sara Tommasi quando, nel 2012, fu convinta dal suo ex manager ad andare in un agriturismo a Buccino per ...Non c’è stata alcuna violenza sessuale nei confronti della starlette Sara Tommasi quando, nel 2012, fu convinta dal suo ex manager ad andare in un agriturismo a Buccino per ...