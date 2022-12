Sanzioni Usa contro l’oligarca russo Potanin | chi è il re del nichel vicino a Putin

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gli Stati Uniti tornano a colpire gli oligarchi russi vicini al presidentecon nuove. L’ultimo a finire nella lista è stato il magnate Vladimir. Il Dipartimento di Stato statunitense ha imposto, uno degli uomini più ricchi della Russia e storico magnate delfin dai tempi di Boris Eltsin. Ma nella lista di persone colpite da, secondo quanto comunicato dal Dipartimento del Tesoro in una nota ufficiale, ci sono anche la moglie di, Ekaterina Viktorovnaa, oltre ai figli Ivan Vladimiroviche Anastasia Vladimirovnaa. «Gli Stati Uniti – si legge – si impegnano a lavorare a fianco di alleati e partner per imporre ...

Open

In vista di futureche l'amministrazione Biden intende imporre a chi utilizzera' pannelli ... il piu' grande produttore di pannelli solari negli, sta pianificando la costruzione di un ...Vale a dire, il mondo unipolare () come quello degli anni '90 del secolo scorso non esiste più, ...che la Serbia si trova in una situazione specifica per quanto riguarda l'introduzione di... Sanzioni Usa contro l'oligarca russo Potanin: chi è il re del nichel ... A causa dei continui bombardamenti verso le infrastrutture energetiche della zona, Kherson è rimasta completamente senza elettricità. La Polonia ha bloccato il nono pacchetto di sanzioni contro la Rus ...Un trilione di yuan, circa 143-144 miliardi di dollari: sarebbe questa l'entità del pacchetto di sostegno che Pechino si appresterebbe a riversare sul settore dei semiconduttori locale a partire dal 2 ...