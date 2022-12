Sanremo 2023 | il FantaSanremo scalda i motori | arrivano i bonus Dargen e Morandi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Abattere 'il cinque' con il coconduttore Giannifarà guadagnare al cantante in gara 10 punti al Fanta. Indossare gli occhiali da sole sul palco del Teatro Ariston non sarà più un malus ma unda 5 punti, ilD'Amico, intitolato al cantante che lo scorso anno ha sdoganato e imposto l'accessorio durante tutte le sue esibizioni. Al contrario, nominare il Fantasul palco non sarà più unma un malus che toglierà all'artista in gara 10 punti. Sono alcune delle novità del regolamento del Fanta, che verrà pubblicato dopo la finale diGiovani, in programma domani su Rai1, al termine della ...

Nel 2019 arrivano tra i primi 8 aRock. Dopo il primo singolo "Mindglass", prodotto dall'ex ... In piena linea con l'indirizzo multidiscpiplinare dell'edizione 2022 -di AltreScene, "I ...Nel corso dell'iniziativa, genitori ed alunni potranno visitare il Plesso ed avere informazioni sui corsi di studio, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico2024 L'avvio della ...(Adnkronos) - A Sanremo 2023 battere 'il cinque' con il coconduttore Gianni Morandi farà guadagnare al cantante in gara 10 punti al FantaSanremo. Indossare gli occhiali da sole sul palco del Teatro Ar ...È bastata un’immagine pubblicata da VivoConcerti per rianimare un sogno. Rivedere Paola e Chiara in tour, 12 anni dopo il Milleluci Tour del 2011. Tra meno di due mesi le sorelle Iezzi si ritroveranno ...