Samardzic-Napoli | l’operazione rischia di saltare | il piano dell’Udinese

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Manca poco alla ripresa del campionato e i tifosi delnon aspettano altro che rivedere la propria squadra del cuore all’opera. Il 4 gennaio riprenderà il via la Serie A e gli azzurri saranno subito impegnati in un match delicatissimo contro l’Inter a San Siro. L’obiettivo è mantenere ampio il distacco con il Milan secondo., la sceltaGennaio, però, sarà anche il mese del calciomercato invernale. Iltoccherà poco la sua rosa, ma il DS Giuntoli è già al lavoro per bloccare i talenti del futuro. Sul taccuino del DS partenopeo c’è il nome di Lazar, talentoclasse 2002. Il tedesco, nonostante il poco minutaggio concessogli da Sottil, sta facendo vedere grandi cose in Serie A. Lazar ...