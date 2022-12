(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Non c’èdidi, c’èdi gente che sa e vuole lavorare, ci eravamo impegnati come Lega centrodestra a reintrodurre forme di lavoro agile come i buoni lavoro, i voucher soprattutto nell’agricoltura e nel commercio perché è meglio un buon lavoro a tempo, giustamente pagato che un non lavoro o un lavoro in nero”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteointervendo all’assemblea di Confagricoltura. L'articolo proviene da Italia Sera.

Entilocali-online

'Non c'è bisogno di salario minimo odi cittadinanza, c'è bisogno di gente che sa e vuole lavorare, ci eravamo impegnati come ...il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo...... ha detto, di fatto, sì aldi cittadinanza e a quota 100, misure, l'una pauperista e l'... Si potrebbe aggiungere che non ha mai detto nulla contro i decreti sicurezza di. Ha, invece, ... Salvini: "Reddito cittadinanza e salario minimo Non c'è bisogno" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Approfondiamo la questione delle multe in base al reddito dopo la proposta di introdurle in Italia: come funziona (davvero) negli altri Paesi europei