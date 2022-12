Salernitana | Bonazzoli può partire | no allo scambio | contatti avviati con un nuovo club

Commenta per primo Laha perso per 3 - 1 contro l'Alanyaspor squadra turca allenata da Francesco Farioli: dopo l'iniziale vantaggio firmato da, arriva il pari di Koka. Nella ripresa le due reti che ...Granata battuti 3 - 1 dopo il gol del vantaggio siglato daALANYA (TURCHIA) - Sconfitta in amichevole per la, battuta 3 - 1 dall'Alanyaspor all'"Alanya Oba Stadyumu". A sbloccare il risultato era stata proprio la squadra di Davide Nicola ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Poca, pochissima Salernitana anche contro l’Alanyaspor e così Davide Nicola si ritrova a dover fare i conti con una nuova sconfitta in questo ritiro invernale. Come accaduto ...