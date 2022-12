Safari Club International dona 500 pasti alla mensa dei poveri del Carmine di Napoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A Natale 2022, nell’ambito del progetto umanitario “Hunters against Hunger” (Cacciatori contro la fame), i soci del– Italian Chapter, associazione con la missione di proteggere la libertà di cacciare e promuovere la conservazione della fauna selvatica in tutto il mondo, hanno dato vita a un’iniziativa di beneficenza,ndo 500 porzioni di carne biologica di cinghiale, certificata,deideldiconsegna dei, avvenuta lo scorso 12 dicembre, erano presenti i rappresentanti regionali del– Italian Chapter, Luigi Ciccarelli e Antonio D’Aniello. La carne ...

A Natale 2022, nell'ambito del progetto umanitario «Hunters against Hunger» (Cacciatori contro la fame), i soci del Safari Club International - Italian Chapter, associazione con la missione di proteggere la libertà di cacciare e promuovere la conservazione della fauna selvatica in tutto il mondo, hanno dato vita a un'iniziativa di beneficenza, donando 500 porzioni di carne biologica di cinghiale, certificata, alla mensa dei poveri del Carmine di Napoli.