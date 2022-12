Sabato al Palasport di Cisterna | la Top Volley sfida Milano in diretta Rai

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DI LATINA – Prima giornata di ritorno di Superlega Credem Banca. In scena aldil’incontro tra la Tope l’Allianz Milano. I padroni di casa, come gli ospiti, sono tra le otto squadre che giocheranno i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. L’incontro di17 dicembre, avrà inizio alle ore 18.00 e si giocherà sotto i riflettori e le telecamere di Rai Sport. La Topè ottava in classifica con 15 punti, mentre la squadra allenata da Piazza è settima con 17 punti. La partita verràdalla coppia arbitrale Giardini Massimiliano e Carretti Stefano. L’incontro tra la Tope l’Allianz Milano sarà trasmessa insu RaiSport e on line sulla ...

Prima Novara

Dopo quello - forse un po' amaro - discorso , per l' Aosta Calcio 511 arriva il secondo pareggio consecutivo dopo un miracoloso recupero. La partita giocata ieri, 14 dicembre 2022 aldi Burago di Molgora contro la Domus ...Nel 'derbyssimo' salentino i biancoverdi si impongono aldi Galatina per 3 - 0 dopo l'... Musardo pensa poi al prossimo match: 'torniamo a giocare in Campania, affronteremo il ... Christmas cheer camp Arona 2022: sabato e domenica al Palazzetto dello Sport Riprende il torneo di Promozione, girone F, di basket dopo alcune sospensioni e rinvii dovute al maltempo. Torna fra ...CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna si prepara ad affrontare la prima giornata di ritorno di Superlega Credem Banca, in scena al Palasport di via delle Province contro l’Allianz Milano. I padr ...