Calciomercato.com

Le parole di Waltersulla Fiorentina: "Vedo una sorta di friabilità, che si manifesta in situazioni da evitare" Walterha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Di seguito le sue parole sulla Fiorentina di Italiano. CONTINUITÁ - "Vedo una sorta di friabilità, che si manifesta in situazioni da evitare. ...... preso a 1.6 milioni e rivenduto a 14 al Napoli, come di Sofyan, pagato 3.5 e ceduto alla ... l'uomo che consigliò Alisson a Walterper la ... Sabatini a CM: 'Da Amrabat a Milinkovic-Savic, i Mondiali hanno cambiato i valori tecnici e di mercato' Il grande Mondiale giocato con il Marocco ha fatto crescere la quotazione del centrocampista della Fiorentina, per il club viola è incedibile a gennaio ...Il Mondiale in Qatar volge al termine. Sabato ci sarà la finale per il terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco, ma soprattutto, domenica andrà in scena la finale tra Argentina e Francia. Ultimo att ...