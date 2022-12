Roma | trovato un cadavere accanto alla ferrovia | era decapitato

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Macabro ritrovamento a, vicino al ponte dellaa Ponte di Nona, nei pressi di via Vincenzo Bonifati, nella parte est della Capitale. Il corpo di un essere umano, non si sa se uomo o donna, in avanzato stato di decomposizione, è statoda un addettosicurezza delle ferrovie dello Stato. La triste scoperta è stata fatta intorno alle 2:00 di questa notte.: teschiovicino ai binari L’uomo che ha fatto il ritrovamento ha notato un teschio ormai scarnificato e immediatamente ha lanciato l’rme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, con le pattuglie dei Commissariati Casilino e Prenestino. I poliziotti, dopo aver recuperato la testa, attraverso una breve ricerca, hanno ...

Liliane ... Questo l'houn po' deprimente a prescindere dal rilievo ...... a Ponte di Nona, profonda periferia est di. É ancora da stabilire se si tratti di un uomo o una donna, Un giallo sul quale indaga la polizia. A lanciare l'allarme, alle due del mattino di ...