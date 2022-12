Roma | Mou obiettivo del Portogallo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Per ricostruire dopo la delusione mondiale ilpunta su Mourinho. Non è la prima volta che lo Special One viene seguito dalla Federazione del suo Paese. Fino ad oggi aveva sempre declinato, e non si sa se stavolta ci voglia pensare. Tutto dipende dalla, perché l’allenatore non ha intenzione di lasciare la panchina giallorossa. Difficile il doppio incarico; ma quanto risulta Mourinho starebbe ricevendo pressioni da personaggi influenti del suo Paese. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere dello Sport

Al momento lo Special One è infatti impegnato come allenatore della. Per poter allenare i lusitani, infatti,necessita del benestare dei capitolini, cosa che al momento non è ancora arrivato....e - anche se non ufficialmente - è stato messo fuori rosa da. Lo Special One non gradisce i comportamenti del terzino e lo ha invitato pubblicamente a cercarsi una nuova sistemazione. La... Roma, la festa di Natale è senza Mou e i giocatori: ecco il motivo Prende il via il ritiro della Roma in Portogallo, in Algarve. Da oggi, per una settimana, i giallorossi prepareranno il rientro in Serie A e la prima partita contro il Bologna. Assieme ...Josè Mourinho ha deciso di convocare Rick Karsdorp per il ritiro in Algarve della Roma ed il calciatore ha risposto: "presente" ...