Roma | alla coop della suocera di Soumahoro 3 milioni in 9 anni | “Ma non era in regola“

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Una delleerative legatemoglie del deputato Aboubakar, pagata dal comune diper 9, non aveva i documenti in. Lo ha confermato il Campidoglio, che ha bloccato le ultime fatture dovuteKaribu, dopo aver accertato che il Documento unico dirità contributiva (Durc) non era a norma.capitale ha invece deciso di versare le somme dovute all’Inps, al postoerativa, al centro dell’inchiestaprocura di Latina. “Abbiamo fatto un intervento sostitutivo con l’Inps abbiamo fatto richiestacertificazione antimafia e anchecessione del ...

Open

... ' Daniele (De Rossi, ndr) mi ha chiesto di andare a dargli una manoSpal - ha raccontato il centrocampista belga, rimasto svincolato dopo la negativa esperienza con l'Anversa - ma me l'ha detto ...Il sindaco di, Roberto Gualtieri, rende omaggio alle vittime della strage di Fidene La strage .fine, il killer viene consegnato alle forze dell'ordine. La sua azione è stata di un'... I soldi di Roma alla coop della compagna e della suocera di Soumahoro: «3 milioni, ma non erano in regola» NewTuscia – ROMA – “Secondo notizie di stampa ... che hanno imposto politiche di assalto alla vera Riforma sanitaria introdotta nel 1978 nel nostro Paese grazie alle lotte dei lavoratori e alla linea ...Con quasi 50 mila diagnosi all’anno, il tumore al colon-retto è al secondo posto in Italia per incidenza e mortalità. Eppure, l’adesione alle iniziative di screening ...