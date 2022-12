Roberto Saviano voleva interrogare Giorgia Meloni | clamoroso in tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Strano tipo questo. Ogni giorno alza il prezzo del suo martirio tutto personale. Ci crede solo lui, interprete solitario di una sceneggiata che continua ad alimentare in proprio. Ieri ha frignato persino sulla mancanza di, nel processo per la querela che lei, cattivona, ha presentato nei confronti di lui, poverino. Non sarà testimone, il pm non l'ha convocata per deporre come parte civile. La querela è chiarissima, evidentemente: si tratta solo di capire se si può impunemente sparare un «bastardo» in diretta televisiva verso un avversario politico e non pagare dazio in. Non ci sarà «confronto», si lamenta lui, ovvero la sceneggiata che sognava. Ma l'imputato è lui, non la. Sembra quasi che...