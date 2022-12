Ritorno alle origini?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’avventura in WWE di Asuka non si può certo definire deludente. Ha conquistato più volte il titolo massimo tra NXT, Raw e Smackdown, ha fatto suoi i titoli di coppia in più occasioni, si è tolta la soddisfazione di aggiudicarsi sia il Money in the Bank che la Royal Rumble, non contenta ha pure vinto il raro torneo intergender al fianco di The Miz. Tutto questo è ancora più stupefacente se teniamo presente che i giapponesi in WWE non raccolgano molto. Se rimaniamo ad esempio ad anni più o meno recenti, spesso gli orientali sono impiegati nel comedy, come oggi Akira Tozawa o anni fa Funaki. Invece lei ha messo su un palmares davvero invidiabile pure per i colleghi maschi occidentali. Ora però qualcosa si è inceppato. Intendiamoci, la sua bravura in ring e i successi ottenuti fanno sì che ancora adesso possa risultare una sfidante credibile ai titoli mondiali, ma il suo ...