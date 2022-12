Riproposta la terza spunta blu WhatsApp ma è più fake che mai nel 2022

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Lablutorna a far parlare molti anche alla fine del. Ciclicamente, la presunta notizia dello sviluppo di una nuova funzione all’interno del servizio di messaggistica torna alla ribalta e si accende dunque la discussione sull’utilità o meno dell’opzione. Proprio in quest’ultima parte dell’anno, va chiarito dunque di che cosa stiamo parlando e perché quanto riportato (ancora una volta) è unanews. Non c’è in sviluppo nessuna funzione per lablu. Gli esperti del servizio di messaggistica non prevedono di associare ad un contenuto in chat l’informazione specifica che dovrebbe dar conto di un avvenuto screenshot della schermata della conversazione. Le spunte presenti in app restano due: la prima per ...