Rinnovo Locatelli in agenda per la Juve

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si respira aria di rinnovi in casa. Dopo quello di Iling-Junior, si comincia a discutere ildi Manuel. A breve scatterà il riscatto obbligatorio del calciatore da parte dei bianconeri. Un’ottima occasione per iniziare a parlare di futuro. Un futuro insieme, perchésembra essere destinato a diventare capitano dellantus. Per questo le voci parlano di un prolungamento che legherà le due parti in causa fino al 2028. Per le cifre sembra ancora presto ma sicuramente si andrà al rialzo rispetto ai 3 milioni percepiti attualmente. E poi ladeve cominciare a blindare il proprio gioiellino. Dopo aver rinunciato alle sirene inglesi del Manchester United dell’estate, adesso tocca rispedire al mittente le attenzioni spagnole. Sembra infatti che Carlo ...

Tuttocampo

Commenta per primo Non solo Iling - Junior. Il prossimodi contratto in casa Juventus , secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , sarà quello di Manuel. Dopo l'obbligo di riscatto che scatterà al primo punto in campionato dei ...Il passo successivo, già impostato dopo il "no grazie" estivo al Manchester United, sarà ildi contratto. La fumata bianca sarà quasi una formalità.ha guidato la Juve prima della ... Juventus, si lavora al rinnovo di Locatelli dopo quello di Iling-Junior La Juventus è pronta ad acquistare definitivamente il calciatore. Ancora qualche giorno è l'affare sarà ufficiale. Tifosi felicissimi.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...