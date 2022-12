Riforma costituzionale | La Russa | “La farà Meloni Io sono per il semipresidenzialismo alla francese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Riforme costituzionali? Non solo lo abbiamo pensato, ma Giorgiaconfida entro la fine della legislatura di poter dare al popolo molto più potere nella scelta di chi ha le sorti del Paese in mano”. Così il presidente del Senato, Ignazio Larispondendodomanda su quanto davvero si creda in una, intervistatofesta per il decennale di Fratelli d’Italia a Roma. “Qual è il modo? Sarebbe un errore dire per forza presidenzialismo all’americana, o presidenzialismoo premierato, che un po’ era quello che diceva Renzi quando parlava del sindaco d’Italia – continua – Noi non vogliamo essere tassativi, diciamo con sincerità che vorremmo un grande dibattito. Non vogliamo arroccarci su una delle tre ...