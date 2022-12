Renzi sul filmato in autogrill ' Qualcuno ha violato il segreto di Stato'

Più in generaleha ricordato alla premier "la non piacevolissima espressione sulla repubblica ... Bocciata anchefisco perché non è stata approvata "la legge delega sulla riforma fiscale per ...- 'Con Mancini ci siamo visti per un normale scambio di informazioni, era lui che voleva parlare con me ed era stato autorizzato a farlo dai suoi vertici' aggiungequando gli viene chiesto se Mancini lo aveva voluto incontrare per capire se stava manovrando per sfiduciare il Conte due e sostituirlo con un governo ..."Difficilmente sarà la tecnologia a salvare il pianeta, perché impianti sempre più grandi portano a imprevisti ancora maggiori" ...Il governatore pugliese reclama un ruolo nella squadra di Stefano Bonaccini, candidato segretario dei Dem. E il sindaco di Bari lo appoggia in cambio del sostegno nella corsa a prossimo presidente del ...