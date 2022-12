“Rendere l’educazione stradale obbligatoria nelle scuole” L’appello del giornalista Valdisseri al ministro Valditara

Euronews Italiano

Secondo il Ministero dell', in Spagna ci sono circa 200. Gli insegnanti assicurano che, oltre a rafforzare'agilità ...'Unesco ha ottenuto'impegno di 140 Paesi del mondo per...... in modo dautile denunciare il corrotto e il concussore. ...'etica di cui parliamo dovrebbe essere figlia dell'... Madrid: il boom delle scuole per adulti e anziani