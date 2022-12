Renault | De Meo entra in Cda | Senard confermato presidente

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Luca de Meo, ad di, entrerà nel Cda del gruppo automobilistico francese a partire dalla prossima assemblea degli azionisti in calendario l'11 maggio 2023. Lo ha deciso lo stesso Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi, che ha anche deciso all'unanimità di proporre il rinnovo del mandato di Jean-Dominiquecome direttore e, previo voto degli azionisti, comedel Cda. La proposta del Cda è accompagnata dalle congratulazioni a de Meo "per tutto il lavoro svolto dal 1° luglio 2020 e per i successi già conseguiti". Infine, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della decisione di Frédéric Mazzella di terminare anticipatamente il suo mandato di Consigliere al termine dell'Assemblea degli Azionisti del 2023, "considerata l'evoluzione dei suoi diversi ...

